Die „Wundertüte“ aus Trier kommt am morgigen Samstag nach Ketsch. Die Trierer „Miezen“ gastieren im Spiel der 2. Handball-Bundesliga Frauen bei den Ketscher Kurpfalz-Bären. Dabei wollen die Gastgeberinnen nach zuletzt vier Siegen in Folge ihrem Kontrahent von Anfang an die Laune verderben.

Der Sportliche Leiter Dr. Robert Becker ist optimistisch: „Unsere Mannschaft hat sich in großartiger Weise aus dem Leistungstal zu Beginn des Jahres herausgespielt. Und auch der Aufstiegsverzicht hat keine Spuren hinterlassen. Ganz im Gegenteil. Kate Schneider und ihr Team sind heiß darauf, am Ende der Saison eine nie für möglich gehaltene Vizemeisterschaft in der zweiten Liga feiern zu können.“

Hinter den Erwartungen

Vor der Runde hatten viele Handballfreunde erwartet, dass die mit vielen ausländischen Spielerinnen enorm verstärkte Mannschaft aus Trier ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden würde. Auch der neue belgische Trainer Andy Palm hatte große Erwartungen an sein Team. Doch seine „Miezen“ lieferten eher Überraschungsergebnisse als kühl kalkulierte Spiele. Einem grandiosen Sieg in Mainz folgte eine bittere 22:27-Heimniederlage gegen Nürtingen. Und zuletzt führten sie mit sechs Toren in Hannover, um am Ende mit 30:24 die Segel zu streichen. Jetzt stellt sich die Frage, in welcher Verfassung sie nach Ketsch kommen werden.