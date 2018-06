Anzeige

1991 wurde Christina Völker in Bellheim geboren und spielte dort seit ihrem fünften Lebensjahr Handball. Über die RPS-Liga ist ihre Mannschaft 2017 in die 3. Liga aufgestiegen. Die wurfgewaltige Rückraumspielerin ist neben ihrem Handball viel auf zwei Rädern unterwegs und macht mit ihrem Mountainbike den Pfälzer Wald unsicher.

Obwohl vor jedem Spiel ein kleines „Power Napping“ von 20 Minuten zu ihrer Vorbereitung gehört, ist sie in den Spielen stets hellwach und stellt jede Abwehr mit ihren gefährlichen Würfen vor eine harte Bewährungsprobe.

Im Oktober 2016 hat sich Nina Hofstetter im Spiel gegen den VfL Pfullingen in der Baden-Württemberg-Oberliga (BWOL) am Kreuzband verletzt. Das war ihr letzter Auftritt bei den Junior-Bären. Nina Hofstetter war aber maßgeblich an den Aufstiegen der Junior-Bären in die BWOL beteiligt.

Nach ihrem Kreuzbandriss verschlug es sie beruflich nach Mainz. Dort schloss sie sich der Reserve der „Meenzer Dynamites“ an und schaffte mit den Oberliga-Damen von Mainz den Aufstieg in die 3. Liga. Nun zog es Nina Hofstetter beruflich wieder nach Mannheim zurück. Und das Bären-Rudel nahm sie mit offenen Armen wieder auf.

Bei Turnier entdeckt

„Ich bin sehr glücklich, Christina und Nina bei uns zu haben. Sportlich sind es zwei Spielerinnen, die uns in der letzten Saison ab und an gefehlt haben. Spielerinnen, die einfache Tore aus dem Rückraum erzielen. Menschlich passen sie aber ebenfalls zu uns, ein wenig frech, offen und für jeden Spaß zu haben“, sagt Trainer Adrian Fuladdjusch.

Christina sei ihm 2013 beim Edeka Cup in Heddesheim aufgefallen, damals noch als Trainer in Bensheim. „Seitdem wollte ich sie bei mir im Team haben und wir standen in Kontakt. Dass es jetzt geklappt hat, freut mich sehr.“ Nina Hofstetter habe er in der Jugend und dann auch bei den Junioren unter seinen Fittichen gehabt. zg

