Yannick Marz trifft in letzter Sekunde

„Wunder gibt es immer wieder“, sang in den 1970er Jahren Katja Ebstein. „Und am Freitagabend ist auch eins gescheh’n“, möchte man weiter dichten, wenn man Zeuge des Spiels zwischen dem TV Eppelheim und der HSG St. Leon/Reilingen gewesen ist und es mit den Gastgebern gehalten hat. Denn der TVE bog die Begegnung nach einem schier aussichtslosen Sieben-Tore-Rückstand noch um und gewann gegen am Ende völlig konsternierte Gäste mit 24:23 (8:14).

Zu Beginn dominierte nämlich zunächst einmal nur die HSG, die sich nach einer 2:0-Führung durch ihr taktisch geschicktes Spiel auf 7:2 absetzte und – auch, weil dem Eppelheimer Angriff kaum etwas gelang – schließlich gar 14:7 führte. Vor allem auf den schnellen und wendigen HSG-Mittelmann Janosch Menger bekam die Abwehr überhaupt keinen Zugriff.

Doch nach der Pause herrschte ein völlig verändertes Bild. Sebastian Dürr und Robin Erb hatten die Abwehr auf eine 6:0-Formation umgestellt und das Team auf bedingungslosen Kampf eingeschworen, der mit dem Wiederbeginn auch geliefert wurde. Der Erfolg war zwar zunächst bescheiden, doch nach dem 11:16 bestimmte der TVE das Geschehen immer mehr und holte innerhalb von acht Minuten auf (17:18), dem Kontrahenten wurde fortan keine Zeit mehr zum Durchatmen gewährt.

Zwei Zeitstrafen gegen die Gäste innerhalb einer Minute nutzten die Hausherren zum 21:20 durch Dennis Schäfer, der ersten Führung überhaupt, bevor Mirko Hess sogar zum 22:20 nachlegte, doch die Dramaturgie des Spiels sah noch einmal eine Wendung vor, denn die HSG konterte mit dem Mut der Verzweiflung und glich kurz vor Schluss sogar wiederum ihrerseits aus. Da nahm Robin Erb 20 Sekunden vor Schluss seine Auszeit und wie abgesprochen kam Yannick Marz kurz vor der Schlusssirene zum Wurf und hämmerte die Harzkugel zum viel umjubelten Siegtreffer in die Maschen.

Lob für Torwart Brendel

„Diesen Sieg haben wir nach der Abwehrumstellung vor allem dem zum wiederholten Male unglaublich gut haltenden Niclas Brendel zu verdanken. Obwohl nicht ganz gesund, wuchs er über sich hinaus, alle Achtung“, meinte Trainer Sebastian Dürr. Aber auch Kollege Robin Erb, mehr für den Angriff zuständig, war voll des Lobes für das Aufbäumen in der zweiten Hälfte. „So kenne ich mein Team, ein Spiel ist nicht verloren, solange der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat. Philipp Stotz hat das Spiel im zweiten Abschnitt an sich gerissen und klug gesteuert. Das hat uns zurückgebracht, Yannick Marz hat dann sein Herz in beide Hände genommen und sein Potenzial demonstriert. Wahnsinn, wie der in seinen jungen Jahren schon Verantwortung übernimmt.“

HSG-Trainer Martin Schnetz war geknickt: „Die Umstellung des TVE in der zweiten Halbzeit hat uns aus dem Konzept gebracht. Wir waren vom Rückraum nicht effektiv genug. Auch der Druck auf die gegnerische Abwehr hat im zweiten Durchgang gefehlt. Nach der guten ersten Halbzeit bin ich schon ein wenig enttäuscht.“

TVE: Brendel; Späth, Stotz (4), Hess (4), Hofmann, Scheffzek (2), Marz (6), Geier (3), Trautner, Dennhardt, Schäfer (3), Sommer (2/2)

HSG: Gutland, Winter; Scholl (1), Menger (5), Decker (7/4), Frank (3), Meyer (3), Bahr (1), Glogowski (2), Impertro, Antl, Benetti, Barth, Hühn. we

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020