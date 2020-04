Yusuf Baran wird neuer KSC-Coach

Nun ist es raus: Der Fußball-A-Ligist KSC Schwetzingen präsentierte den neuen Trainer, der den derzeitigen Tabellenführer in der nächsten Spielzeit ligaunabhängig betreuen wird. Es wird Yusuf Baran, der sich insbesondere als Torhüter und anschließend als Torwart-Trainer beim heutigen Landesligisten FC Türkspor Mannheim einen Namen gemacht hat.

„Wir hatten ein paar Gespräche, haben uns dann aber klar für ihn entschieden, weil er über große Erfahrung und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt“, begründete der Sportliche Leiter des KSC Erkan Akbay die Entscheidung und schiebt überzeugt nach: „Er ist genau der Richtige.“ Er wird damit Nachfolger von Deniz Acikgüloglu, der bei den Schwetzingern nach Ende der derzeit unterbrochenen Saison auf eigenen Wunsch hin aus privaten Gründen ausscheidet (wir berichteten).

„Wir müssen betonen, dass wir Deniz’ Entscheidung sehr bedauern, da er hervorragende Arbeit geleistet hat“, so Akbay. Für Baran, der zuletzt Torwart-Trainer beim Kreisligisten SV Enosis Mannheim war, ist es die erste Station als Cheftrainer. „Ich freue mich über das Vertrauen, das die Vereinsführung in mich setzt und bin sehr glücklich, dass ich bei einem relativ jungen Verein mit großem Potential arbeiten darf“, erklärte der 43-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. „Ich bin davon überzeugt, dass man mit gezielter Arbeit auf und neben dem Platz noch mehr aus dem Verein herausholen kann.“

Kader stark genug für höhere Liga

Immerhin kann Baran für die nächste Spielzeit auf den kompletten jetzigen Kader bauen, der trotz der Ungewissheit hinsichtlich der Ligazugehörigkeit schon zugesagt hat. Zudem bringt der gebürtige Böblinger noch zwei bis drei weitere Spieler als Neuzugänge mit. „Die bisher gezeigten Leistungen sprechen für die aktuelle Mannschaft und für die bislang geleistete Arbeit“, so Baran. „Hierfür muss ich insbesondere meinem Vorgänger Deniz Acikgüloglu ein Lob aussprechen.“ Wie auch immer diese Saison gewertet wird, ist das Ziel der Verantwortlichen, sich in der Kreisliga zu etablieren. Akbay: „Wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, ist genau das in der nächsten Saison mit ihm unser Ziel. In der Kreisliga geht es dann primär um den Klassenerhalt, wobei ich unseren Kader stark genug finde, um einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.“

Kuriose Randnotiz: Nach dem Aufstieg in die A-Klasse im Sommer 2018 musste man ebenso auf Trainersuche gehen wie in diesem Jahr, wo erneut die Meisterschaft winkt. Und sollte diese Saison doch annulliert werden oder die Schwetzinger das Ziel sportlich noch verpassen, muss sich Baran im nächsten Jahr ob dieser eigenwilligen KSC-Statistik vorsehen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.04.2020