Zähes Ringen um Treffer

Die erste Niederlage musste Handball-Badenligist HSG St. Leon/Reilingen bei der verlustpunktfreien SG Heddesheim hinnehmen. Beim 27:20 (11:6) für den Gastgeber war eine über weite Strecken der Begegnung recht unproduktive Offensivleistung, bei der meist die nötige Dynamik und der Druck auf das gegnerische Tor fehlten, ausschlaggebend.

Dies wiederum war auch der sehr aggressiven Defensive der SGH geschuldet, die von Spielbeginn an eine sehr harte Gangart, teilweise bis über die Grenzen des Erlaubten hinweg, ins Spiel brachten, während die Gäste hier deutlich passiver agierten. Trotzdem gelang es der HSG mit ihrer anfangs sehr beweglichen und aufmerksamen Deckung, den Gegner in Schach zu halten und selbst Akzente zu setzen. Da beide Seiten zunächst enorme Probleme hatten, ein konstruktives Angriffsspiel aufzuziehen, blieb die Partie zunächst recht zäh und torarm. Sie legten großen Wert auf eine solide Defensive und kamen im Angriff nicht recht auf Touren. Die HSG hatte anfangs leichte Vorteile, doch mit zunehmender Spieldauer forcierte die SGH das Tempo und war auch im Torwurf effektiver. Im zweiten Abschnitt nahm sie dann mehr und mehr das Heft in die Hand. Da auch die Defensive Heddesheims weiterhin recht robust agierte, hatte St. Leon/Reilingen zusehends Probleme, zu Chancen zu kommen. Zu druck- und ideenlos agierte es im Angriff und geriet mehr und mehr auf die Verliererstraße.

Trainer Jonathan Winter sah ein: „Es war die erwartet schwere Partie. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden, uns ist in der Offensive zu wenig eingefallen. Heddesheim hatte die aggressivere Defensive und spielte druckvoller im Angriff. In der zweiten Hälfte sind wir zwar nochmals auf 12:14 herangekommen, doch fehlte uns danach der nötige Druck zum Tor. Die Niederlage war verdient.“

HSG: Gabrys, Winter, Jacobs; Bahr (1), Bujdos (3), Rausch, L. Schmitt (3), Manke (2), Kief, O. Schmitt, Decker (7/2), Menger (2), Benetti (1), Hühn (1). krau

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.10.2019