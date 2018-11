Zähler aus Saase entführt

Im Kampf um die Tabellenspitze musste die HG Saase im Heimspiel gegen den TV Brühl beim 32:32 (16:13) einen weiteren Zähler abgeben, bleibt aber unbezwungen – mit drei Zählern Rückstand auf die HG Oftersheim/Schwetzingen.

Die Krux im Brühler Spiel war schon frühzeitig zu erkennen, denn Maureen Merkel war an diesem Tag weder am Kreis, noch aus dem Rückraum kommend zu stoppen, schließlich war sie mit 15 Toren fast für die Hälfte aller HG-Treffer verantwortlich. Nach dem ersten Abtasten (3:3) setzte sich Saase mit drei Toren ab (7:4). Zu mehr ließen es die Gäste nicht kommen.

Im Angriff effektiver

Nach Wiederbeginn nahm die Brühler Mannschaft den Kampf noch mehr an, machte gleichzeitig weniger Fehler und wurde im Angriff effektiver. Jetzt drückten vor allem Maike Renkert und Maren Röllinghoff dem Spiel ihre Stempel auf. Nach fünf Minuten war das 17:17 geschafft und das Geschehen wogte bis zur Schlusssirene hin und her. TVB-Coach Franz-Josef Höly nach dem Spiel: „Wir haben heute vor allem in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel abgeliefert. Maren war überragend. Leider haben wir ohne Torhüterinnen gespielt, aber so ist das eben manchmal. Bei Merkel sind wir zu passiv geblieben, hätten öfter herausrücken müssen. Mit dem gerechten Ergebnis bin ich zufrieden, obwohl wir natürlich auch der Sieg drin war.“

TVB: Lauerwald, Zimmermann; Li. Bühn (1), Röllinghoff (9/2), Gross (2), Siebenlist, Henn, Pristl (2), Renkert (4), P. Lederer (10/4), Tomann (1), L. Patzschke (2), S. Schneider (1), Le. Bühn. ako

