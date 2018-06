Anzeige

Show-down in der Relegationsrunde um den Aufstieg in die A-Klasse am Sonntag in Hockenheim: Doch außer der Statistenrolle als Gastgeber spielen die VfL-Kicker bei der Vergabe des letzten Tickets für die A-Klasse keine Hauptrolle mehr.

Nach dem 0:4 gegen den SV Laudenbach am vergangenen Mittwoch ist die Elf von Trainer Uwe Zahn ohne Chance mehr, auf den Aufstiegszug aufzuspringen. Im entscheidenden Duell treten nun der Polizei SV Mannheim und das Team von der Bergstraße, das gegen den VfL einen starken Eindruck hinterlassen hatte, an der Hockenheimer Waldstraße gegeneinander an. Die Mannheimer reisen mit der Hypothek an, nach dem 4:4 gegen den VfL Hockenheim im ersten Spiel nun gewinnen zu müssen. Dem SV Laudenbach hingegen, der am Tag vor dem Entscheidungsspiel noch seinen 90. Vereinsgeburtstag begeht, reicht bereits ein Remis zum Aufstieg in die A-Liga. Anstoß auf dem Sportgelände des VfL ist am Sonntag um 14 Uhr.

Beim VfL Hockenheim hingegen, wo man sich morgen zurücklehnen kann, laufen derweil die Planungen für ein weiteres Jahr in der B-Klasse. „Ich bleibe dabei und wir werden in der nächsten Saison einen neuen Anlauf starten“, gab sich VfL-Coach Uwe Zahn kämpferisch. wy