Zehn DJK-Läufer weit vorne

Strahlender Sonnenschein beflügelte die jungen DJK-Nachwuchsläufer und sorgte erneut für sehr gute Leistungen beim Feudenheimer Herbstlauf.

Mit sieben Podiumsplätzen kehrte das Hockenheimer Nachwuchsteam zurück und war damit auch der erfolgreichste Verein der Veranstaltung. Bei den Jüngsten verfolgten die anwesenden Eltern sehr gute Leistungen ihrer Kinder beim 1200 Meter langen Schülerlauf, wie Lucia Amend (U 12) in 5:13 Minuten, Ivo Zhekov (U 10) in 4:55 Minuten und David Fuchs (U 8) in 5:03 Minuten ganz selbstbewusst ihre Altersklassen gewannen. Erstaunlich, dass Marie Neuhaus (Rang zwei in der U10) in 5:31 Minuten und Liam Ashley-Belbin (Platz drei der U 8) in 5:41 Minuten auch schon in der Lage sind, sich schon eine längere Strecke mit Cross-Charakter hervorragend einzuteilen, um dann am Ende noch einmal alles zu geben.

Luisa Kühlwein (U 12) und Emma Kühlwein (U 10) trafen auf starke Konkurrentinnen in ihren Altersklassen und belegten trotzdem noch den vierten sowie den sechsten Platz. Die schnellste und älteste DJK-Teilnehmerin über 1200 Meter war die zwölfjährige Juli Wollschläger, die mit der Zeit von 4:34 Minuten als Zweite der U 14 über die Ziellinie lief und sich gegenüber dem Vorjahr um 13 Sekunden verbesserte.

Julie Merlene Neff (Jahrgang 2002) feierte ihre Premiere in Feudenheim über 3500 Meter beim Jedermannlauf und erreichte in 15:48 Minuten als sechste Frau die Zielflagge. „Die kurvige Strecke und die lange Brücke haben mir einiges abverlangt“, gab die 16-Jährige im Ziel zu Protokoll. Für Tim Auer ging es in diesem Jahr um den Sieg in der U 20 bei der Gesamtwertung des Engelhorn-Laufcups. Dabei reichten dem 18-Jährigen 41:31 Minuten als Siegeszeit beim Hauptlauf über zehn Kilometer, um dieses Ziel eindrucksvoll zu erreichen.

Auch Lauftrainer Gunter Giloy war äußerst zufrieden mit seinen Schützlingen: „Ich glaube, es hat neben den guten Platzierungen allen unseren Sportlern auch sehr viel Spaß gemacht.“ cry

