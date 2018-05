Anzeige

Dass der SV 98 auch gegen starke Gegner Paroli bieten kann, hat er in den beiden Begegnungen gegen die beiden Erstplatzierten Friedrichstal und Heddesheim bewiesen. Vielleicht richtet sich die Schwetzinger Mannschaft im letzten Heimspiel der Saison erneut am starken Gegner auf.

Auch wäre dem scheidenden Trainer Michael Köpper ein versöhnlicher Abschied zu gönnen, der in Schwetzingen einen guten Job machte und es nicht leicht hatte, nach dem großen Aderlass in der Winterpause eine schlagkräftige Elf aufs Feld zu schicken. Auch SV-98-Spieleiter Willi Schöneck, der ebenfalls nach der Runde von Bord geht, appelliert an die Mannschaft, sich nochmals ins Zeug zu legen, um die holprige Saison positiv abzuschließen. Insgeheim hofft man im Schwetzinger Lager, dass die Spvgg Neckarelz ihr Auswärtsspiel beim 1. FC Bruchsal verliert und der Klassenerhalt endgültig geschafft ist.

