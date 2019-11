Zhirov verlängert beim SV Sandhausen

Innenverteidiger Aleksandr Zhirov hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen vorzeitig um drei Jahre verlängert. Ursprünglich war der 28-Jährige noch bis 2020 vertraglich an den SVS gebunden. Das neue Arbeitspapier beinhaltet eine Laufzeit von drei Jahren bis 2023, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ich fühle mich sehr wohl in Sandhausen und bin froh den Schritt in die 2. Bundesliga gemacht zu haben. Der Verein bringt mir sehr viel Wertschätzung entgegen und wollte mit mir vorzeitig verlängern. Darüber freue ich mich sehr, wie auch auf die kommenden Spielzeiten“, richtet der gebürtige Russe den Blick nach vorne.

Der 1,93 Meter große Innenverteidiger stand in der aktuellen Spielzeit in allen 15 Pflichtspielen über die komplette Spielzeit auf dem Platz. In der vergangenen Saison absolvierte Zhirov 18 Partien für die Schwarz-Weißen und traf bei den Heimsiegen gegen Holstein Kiel und Dynamo Dresden jeweils einmal.

Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter beim SV Sandhausen, freut sich über die Vertragsverlängerung: „Wir sind sehr froh einen Spieler wie Aleks Zhirov drei weitere Jahre an uns zu binden. Erst hat sich in den beiden letzten Spielzeiten zum Leistungsträger und Führungsspieler beim SV Sandhausen entwickelt und ist damit eine wichtige Größe in unserer Mannschaft. Er fühlt er sich sehr wohl am Hardtwald, was sich auch in den sehr konstruktiven und fairen Verhandlungen gezeigt hat.“

Zhirov wechselte im Juni 2018 von Enisey Krasnoyarsk an den Hardtwald und war damit der erste Spieler, den der SVS aus Russland verpflichtete. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.11.2019