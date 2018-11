Ziel: Den ersten Verfolger abschütteln

Mit dem 13. Kampftag der Ringen- Regionalliga fängt langsam, aber sicher die Zeit an, in der sich die ersten Vorentscheidungen für den Liga- Schlussspurt einstellen. So wird es für den noch ungeschlagenen Tabellenführer RKG Reilingen/Hockenheim sicherlich ein heißer Tanz im ersten Big-Point-Kampf um die Meisterschaft gegen den Dritten ASV Schorndorf. Die Württemberger haben nahezu keine Schwachstelle in ihrer Aufstellung, sind allerdings aufgrund ihrer fünf Punkte Rückstand auf die RKG zum Siegen verdammt, sollten sie in der Meisterschaftsentscheidung noch ein Wörtchen mitreden wollen.

Der Aufsteiger, der sich mittlerweile als absolutes Spitzenteam in der Regionalliga etablieren konnte, verlor den Hinkampf Zuhause knapp mit 13:15. Zuletzt ließen die Württemberger dem TuS Adelhausen II mit 28:6 nicht den Hauch einer Chance und nahmen auch bei ihrem letzten Trip nach Nordbaden im Spitzenduell gegen den KSV Schriesheim beim 14:14 einen Punkt mitnehmen.

Stark in unteren Klassen

Vor allem in den unteren Klassen dürfte es zu erstklassigen Duellen kommen, sind doch beide Mannschaften in diesem Bereich sehr stark. Die Gäste können hier mit Alexander Ginc (57 Kiio Greco), Marin Filip (61 Kilo Freistil)) und Ivan Huzau (66 Kilo Greco) auftrumpfen. Doch die Ringkampfgemeinschaft kann mit Daniel Layer, Igor Chichioi und Robin Laier ordentlich dagegenhalten. Mit Karan Mosebach in der Klasse bis 80 Kilo Greco hat der KSV noch einen Ringer aus dem deutschen Nationalkader auszuweisen. Trotz der hohen Qualität der Schorndorfer ist mit einem knappen Kampf zu rechnen, bei dem sich die Reilinger dem ersten ihrer beiden Verfolger entledigen wollen. Es wird wohl wieder, wie im Hinkampf, jeder Punkt entscheidend sein, wobei der Heimvorteil der Ringkampfgemeinschaft den entscheidenden Ausschlag geben könnte.

Oberligist KSV Ketsch erwartet den alten Rivalen KSV Kirrlach. Die Kirrlacher stehen nach zahlreichen Ausfällen in dieser Saison kurz vor dem Abstieg, wollen aber den Ketschern Paroli bieten. Dabei ist man besonders auf das rumänische Duell von Neuzugang Ion Plop gegen den früheren Ketscher, Ion Cernean, die beide in dieser Saison noch ungeschlagen sind, gespannt. Ketsch gilt mit Heimvorteil als Favorit zumal es den Vorkampf bereits mit 21:15 für sich entscheiden hat.

„Einen Sieg erwarte ich von unserem Team wodurch wir uns in der Tabelle weiter nach vorne verbessern können“, ist der Ketscher Vorsitzende Markus Herzog optimistisch.

Schwer für Eppelheim

Erneut kann Verbandsligist ASV Eppelheim auf eigener Matte kämpfen, doch die Aufgabe gegen den KSC Graben-Neudorf ist ungemein schwer. Da werden die Eppelheimer, die bereits im Vorkampf mit 5:30 unterlegen waren, lediglich um ein gutes Ergebnis bemüht sein. hef/pw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018