Ziel erstmal revidiert

Mit einem 11:2 beim Schlusslicht Post SG Mannheim hat sich die TSG Eintracht Plankstadt II den Frust von der Seele geschossen. Mit Platz sechs hinkt man den eigenen Erwartungen, dem direkten Wiederaufstieg in die A-Klasse, noch hinterher. „Wir müssen unsere Ansprüche revidieren. Wenn wir zur Winterpause unter den ersten vier, fünf Mannschaften stehen, ist das okay“, sagt TSG-Trainer Heinz Beneke.

Der Grund, die Ziele zunächst herunterzuschrauben, kommt aus dem eigenen Haus. Die Landesliga-Mannschaft hatte zuletzt personelle Probleme und griff auf das Reservoir der „Zweiten“ zurück. „Auch dieses Wochenende müssen wohl wieder drei Spieler hoch zur ersten Mannschaft“, verkündet Beneke. Auf der einen Seite ist es für Benekes Arbeit natürlich eine Auszeichnung, Spieler an das Landesliga-Team abzugeben. Die Kehrseite der Medaille ist dagegen das sportliche Abschneiden des eigenen Teams.

Umgekehrter Weg

Doch zuletzt gingen zwei Akteure auch den umgekehrten Weg. Steffen Rittmeier aus dem Landesliga-Kader verstärkte mehrfach die B-Liga-Elf. Auch Levin Progl, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Job zwischen den Pfosten nicht mehr ausüben kann, agiert jetzt als Feldspieler bei der Beneke-Elf. Am vergangenen Sonntag trug er sich gleich dreimal in die Torschützenliste ein. So sehen sich Beneke und sein Team für die kommende Aufgabe gegen die SG Oftersheim II fast schon in der Außenseiterrolle: „Das ist eine offensivstarke Mannschaft. Wenn wir vollzählig sind, sehe ich uns auf Augenhöhe. Dennoch müssen wir gewinnen.“ wy

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018