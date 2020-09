Ziele verfehlt – Achtungserfolg erreicht

Wenn der Gegner übermächtig zu sein scheint, dann gibt Trainer Adrian Fuladdjusch seiner Mannschaft die kleinen Aufgaben mit auf den Weg. So hatte es der Handballtrainer der Kurpfalz-Bären vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den siebenmaligen deutschen Meister Thüringer HC angekündigt. Vorneweg: Erreicht hat das Team aus Ketsch keines der drei gesteckten Ziele. Die Partie ging am Samstagabend trotz starker kämpferischer Leistung mit 22:30 (9:15) verloren, die Vorgabe im Angriff wurde um zwei Treffer verfehlt und in der Abwehr kassierten die Bären vor den zugelassenen 150 Zuschauern ein Gegentor zu viel.

Ein Achtungserfolg war es trotzdem, fand Fuladdjusch: „Ich war mit allen Mannschaftsteilen sehr zufrieden. Ich habe mich am Ende sogar geärgert. Wir waren so nah dran, unsere Ziele zu erfüllen. Ich glaube, wenn wir gegen solche Gegner diese Zahlen erreichen, dann können wir nur besser werden.“

Zerfahrene Anfangsphase

Besser in die Partie startete indes keine der beiden Mannschaften. Stattdessen war der Auftakt in das Bundesligajahr 2020/21 nach der langen Corona-Pause zerfahren und von großer Nervosität geprägt. Fuladdjusch beorderte Linkshänderin Sophia Sommerrock auf die Spielmacherposition, weil Samira Brand noch mit Schulterproblemen zu kämpfen hat und nur sporadisch in der Abwehr zum Einsatz kam.

Nach jeweils einem Fehlwurf auf beiden Seiten erzielte Lydia Jakubisova das 1:0 für die Gäste. Die Bären drehten das Spiel und kamen durch die starke Rebecca Engelhardt und Lena Feiniler zur ersten und einzigen Führung (2:1/6.).

Danach schien der THC seiner Favoritenrolle gerecht zu werden (7:3/13.). Die ebenfalls gut aufgelegte Lara Eckhardt brachte die Bären kurzzeitig wieder heran, doch dann baute das Team von Herbert Müller die Führung auf 15:7 aus. „Ich ziehe meinen Hut davor, dass Ketsch nicht aufgesteckt hat und vor der Pause noch einmal verkürzen konnte. Uns darf das nicht passieren, da müssen wir cleverer sein“, sagte der THC-Coach, der glaubt: „Wenn Ketsch diese Leistung wiederholen kann, dann wird das Team die Punkte holen, die es braucht.“

Nach der Pause baute Emma Ekenman Fernis die Führung auf 22:13 aus. Aber erneut bewiesen die Gastgeberinnen „Stehauffrauchen“-Mentalität. Angeführt von Eckhardt, die drei der letzten vier Treffer für die Bären erzielte, blieb das Ergebnis ansehnlich.

Die Rückraumspielerin, auf deren Schultern nach dem Abgang von Carmen Moser mehr Verantwortung lastet, sagte: „Es klingt ein bisschen blöd, aber wenn die Schiedsrichter noch ein paar 50:50-Entscheidungen für uns pfeifen, dann sind es am Ende vielleicht nur vier oder fünf Tore Rückstand. Aber auch so kann sich das sehen lassen.“

Ein weiterer Hoffnungsschimmer war Nachwuchstalent Jule Haupt, die ihr erstes Bundesliga-Tor erzielte und Eckhardt immer wieder entlastete. Fuladdjusch war mit der Leistung der 18-Jährigen zufrieden: „Das war sensationell. So haben wir uns das vorgestellt. Lara Eckhardt geht vorneweg und Jule soll sie unterstützen und ihr Pausen geben und wenn sie in diesen Phasen dann selbst so auftrumpft, dann ist das super.“

In dieser Saison wird es zwar noch häufiger so sein, dass die gegnerischen Trainer und Spielerinnen den Hut vor dem Kämpferherz der Ketscher Mannschaft ziehen werden, am Ende zählen im Sport aber die Punkte. Im Duell bei der HSG Blomberg-Lippe wird Fuladdjusch seiner Mannschaft die nächsten Aufgaben stellen und vielleicht macht die junge Ketscher Truppe dort auch schon wieder den nächsten Schritt nach vorne.

