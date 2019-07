Zielfoto bringt Torben Herrmann Bronzemedaille

Das Wochenende stand ganz im Zeichen der Leichtathletik. An gleich drei unterschiedlichen Meisterschaften nahmen die Athletinnen und Athleten der LG Kurpfalz teil, um möglichst viele Medaillen und Titel zu gewinnen. Am eindrucksvollsten ist dabei die Leistung von Bronzemedaillengewinner Torben Herrmann zu bewerten.

Bei den deutschen Meisterschaften der Senioren trat er in der Altersklasse M 35 über die 100-Meter-Sprintdistanz an und hatte nur ein Ziel vor Augen: das Erreichen des Finales. In Anbetracht des starken Teilnehmerfeldes war dies bei Weitem keine leichte Aufgabe. Doch er schaffte es, sich auf den Punkt zu konzentrieren und zu motivieren, so dass er sich als Fünftschnellster der Vorläufe in einer Zeit von 11,91 Sekunden für den Endlauf qualifizierte.

Im Finale wurde es schließlich spannend. Nach einem starken Rennen blieb die Uhr im Ziel für ihn bei einer Zeit von 11,87 Sekunden stehen – eine erneute Steigerung seiner Saisonbestleistung. Doch nicht nur Torben, sondern auch einer seiner Gegner hatte exakt dieselbe Zeit stehen. So musste am Ende das Zielfoto die Entscheidung bringen und zum großen Glück des Sprinters von der LG Kurpfalz fiel diese zu seinen Gunsten aus, was die Bronzemedaille bedeutete.

Wagner trumpft im Zielspurt auf

Parallel dazu fanden in Walldorf die baden-württembergischen Meisterschaften der U 20 und Aktiven statt. Als der Läufer mit der schnellsten Meldezeit hatte Luca Wagner als amtierender badischer Meister über die 800 Meter der männlichen Jugend U20 das klare Ziel, an diesem Tag mit dem Titel in der Tasche nach Hause zu fahren.

Doch auch seine Gegner waren in dieser Saison bereits schnelle Zeiten gelaufen, sodass klar war, dass das Rennen keineswegs ein Selbstläufer werden würde. Bereits nach den ersten Metern wurde deutlich, dass dieser Lauf ein typisches Meisterschaftsrennen ist, bei welchem eher taktiert und weniger Tempo gemacht wird.

Wagner hielt sich taktisch klug stets in Lauerstellung an dritter Position, bis er auf den letzten 150 Meter zum Zielspurt ansetzte und das Rennen souverän in 1:58,36 Minuten für sich entschied. „Bei den Deutschen in Ulm ist der Einzug ins Finale drin“, blickte Trainer Lucas Epperlein bereits auf die in zwei Wochen stattfindenden Titelkämpfe der Jugend.

Dieses Ziel hat auch die gleichaltrige Anne Braun (LG Kurpfalz), die ebenfalls auf der Laufbahn überzeugte. Nachdem sie sich zunächst über die 400 Meter Hürden mit Saisonbestzeit (63,72 Sekunden) den dritten Platz erkämpft hatte, knüpfte sie am Folgetag über die 100 Meter Hürden an diese tolle Leistung an. Im Vorlauf kam sie nahe an ihre persönliche Bestleistung heran und lief 15,20 Sekunden, so dass sie mit der fünftschnellsten Zeit ins Finale einzog. Hier konnte sie zwar ihre Zeit nicht nochmal verbessern, ließ jedoch zwei der zuvor schneller gelaufenen Konkurrentinnen hinter sich und gewann somit ihre zweite Bronzemedaille.

Im Wurfbereich trumpften zudem Martin Erle und die Geschwister Sturm auf. Sowohl Yannick als auch Isabelle traten im Diskuswurf an, wobei Yannick bei den Männern mit 41,57 Meter Vierter und Isabelle bei den Frauen mit 39,78 Meter Fünfte wurde. Erle gewann im Speerwurf mit 61,31 Meter schließlich eine weiter Bronzemedaille für die LG Kurpfalz.

Der Hockenheimer Robin Ganter (MTG Mannheim) zeigte sich im 200-Meter-Sprint in guter Verfassung und ließ der starken Konkurrenz bei der männlichen Jugend U 20 in 21,78 Sekunden keine Chance. Im 110 Meter Hürdensprint musste er sich nur dem überragenden Nathanael Weiß aus Ludwigsburg geschlagen geben. Den Sieg im Stabhochsprung der Frauen sicherte sich die Eppelheimerin Jaqueline Otchere (MTG) mit 4,20 Meter.

Auch der Nachwuchs überzeugt

Bei den Badischen Vierkampf-Meisterschaften in Mosbach belegte Lara Scheel in der Altersklasse W 12 den Bronzerang, nachdem sie unglaublich schnelle 9,98 Sekunden über die 75 Meter gerannt war und auch im Weitsprung mit 4,86 Meter überzeugt hatte.

Bei den Mädchen der W 13 punktete Katharina Eckert vor allem im Ballwurf (44 Meter) und im Hochsprung (1,44 Meter), was ihr im Endresultat den fünften Platz einbrachte. mb/hz

