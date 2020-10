Ziemlich glanzloser Brühler Zittersieg

Es wurde das vor Spielbeginn kaum für möglich gehaltene Zitterspiel für den favorisierten Handball-Badenligisten TV Brühl. Dass es am Ende doch mit dem 26:23 noch für die beiden einkalkulierten Punkte gegen die HG Königshofen/Sachsenflur reichte, war weniger einer Leistungssteigerung der Brühlerinnen, sondern eher der konditionellen Verfassung der Gäste zuzuschreiben. Die hatten mit dem Manko zu leben, nur eine Auswechselspielerin zur Verfügung zu haben, während die TVB-Bank voll besetzt war.

Der Blick auf das Miniaufgebot der HG hatte die Gastgeberinnen wohl noch in dem Glauben bestärkt, ein Spaziergang stünde bevor. Den gedanklichen Schalter dann umzulegen, ist mühsam und schwierig. So kam es, wie es nicht kommen sollte. Es entwickelte sich von Beginn an ein wenig anschauliches Spiel, zäh im Verlauf und ohne die großen Höhepunkte. Die Brühlerinnen waren zwar tonangebend, konnten jedoch die spielerischen Vorteile nicht in die entsprechenden Bahnen lenken. Sie rannten sich immer wieder in der 6:0 Deckung fest, flüssige Kombinationen blieben Mangelware. Die weniger Treffer entsprangen hauptsächlich Einzelaktionen. Auf der anderen Seite begann die Brühler 5:1-Deckung nicht schlecht, hielt die HG-Angreiferinnen weg vom Kreis. Nach zwölf Minuten stand es 3:3, zur Pause knapp 8:7 für den TVB.

Kabinenpredigt zeigt Wirkung

Eine Kabinenpredigt von Trainerin Kerstin Siebenlist beflügelte zu Wiederbeginn die Aktionen ihres Teams. Das 14:10 bedeutete erstmals einen Vier-Tore-Vorsprung, der auch noch in der 45. Minute Bestand hatte (18:14). Zu mehr reichte es erstaunlicherweise nicht, im Gegenteil: Durch fehlerhafte Abschlüsse und technische Fehler begünstigt, sahen die Gäste ihre Chance gekommen. Vier Tore in Folge, dazwischen drei Brühler Zeitstrafen, brachte Königshofen in Schlagdistanz (18:18). Plötzlich waren die Nerven gefragt, erst recht, als die Gäste beim 20:19 sogar in Führung gingen.

Die erfahrenen Brühler Führungsspielerinnen übernahmen Verantwortung und sorgten mittels vier Toren in Folge für die Vorentscheidung (24:21). Der 26:23 Erfolg war letztlich verdient, eine Glanzleistung war es aber nicht. Kerstin Siebenlist war froh über die zwei Punkte, aber nicht über die Leistung ihres Teams: „Hauptsache gewonnen, mehr Positives gab es nicht. Wir können es viel besser.“

TVB: Göbel, Zimmermann; Li. Bühn (2), Gross (3), Henn (1), F. Pristl, Hirsch, Li. Naber (4), Tomann (6), Handrick, Röschel (4/4), S. Schneider (1), Edelmann (5), Lederer. ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020