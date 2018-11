Zimmermann fordert Wiedergutmachung

Nach dem spielfreien Wochenende möchte Fußball-Landesligist FV Brühl im Heimspiel am Samstag um 14.15 Uhr gegen die FT Kirchheim mit einem Sieg die Schmach gegen den Tabellenletzten SG Hemsbach vergessen machen. Am Samstag um 16 Uhr muss die Spvgg 06 Ketsch beim Tabellendritten FC Viktoria Bammental antreten. Die SG ASV/DJK Eppelheim will im Heimspiel gegen den Zweiten 1. FC Mühlhausen (Sonntag, 15 Uhr) mit einem Sieg seine Talfahrt stoppen. Die TSG Eintracht Plankstadt ist an diesem Wochenende spielfrei.

Nach der unerwarteten Niederlage gegen Hemsbach hatte der FV Brühl am spielfreien Wochenende Zeit, seine Wunden zu lecken und will sich im Heimspiel gegen den Liganeuling FT Kirchheim wieder von einer anderen Seite zeigen. „Die Kirchheimer haben es am vergangenen Wochenende gegen Hemsbach deutlich besser gemacht als wir und mit 6:1 gewonnen. Die Partie gegen Hemsbach haben wir aufgearbeitet und werden jetzt gegen Kirchheim unsere Tugenden Disziplin, Laufbereitschaft und Gewinnermentalität wieder auf den Platz bringen“, fordert der Brühler Trainer Volker Zimmermann von seinen Spielern Wiedergutmachung. Zimmermann muss am Samstag urlaubsbedingt auf Tim Hoffmann verzichten. Dafür kehrt Mannschaftskapitän Dominik Böckli nach seiner Verletzung wieder ins Team zurück.

Ketsch will auswärts Zählbares

„Im Spiel gegen Waldhof haben wir endlich wieder richtigen Siegeswillen gezeigt und den Spitzenreiter an den Rand einer Niederlage gebracht. Mit dieser Einstellung sind wir auch in der Lage, im Spiel beim FC Bammental etwas zu holen“, hofft der Ketscher Trainer Frank Eissler, dass seine Mannschaft wieder so eine starke Leistung wie gegen Waldhof II abruft. „Leicht wird die Aufgabe nicht werden, denn Bammental hat sich gegenüber der letzter Saison nochmals personell verstärkt und kämpft um die begehrten Aufstiegsplätze. „Dennoch fahren wir nach Bammental, um etwas Zählbares mitzunehmen“, so Eissler. Emre Güc kommt nach seiner Gelb-Rot Sperre wieder zurück. Maximilian Reuter, Marco Marchi und Dane Rosenberger fallen verletzungsbedingt aus.

„Was soll man da noch sagen. Immer dasselbe Strickmuster, wie wir spielen. Wir haben fast in jeder Partie 80 Prozent Ballbesitz, entwickeln aber keine entscheidenden Torchancen, werden dann vom Gegner ausgekontert und stehen am Ende mit leeren Händen da. Mit Schönspielerei und Ballbesitz-Fußball kommen wir nicht weiter“, legt der Fußball-Abteilungsleiter der SG ASV/DJK Eppelheim Achim Scharwatt den Finger in die Wunde und fügt hinzu: „Jetzt warten wir noch die zwei Spiele bis zur Winterpause gegen Mühlhausen und Türkspor Mannheim ab, dann sehen wir weiter“, kündigt Scharwatt Maßnahmen an, über die er sich konkret nicht äußern wollte.

Nochmals richtig reinhängen

Am Sonntag steht der SG mit dem Zweiten 1. FC Mühlhausen alles andere als Laufkundschaft ins Haus. „Mühlhausen macht sich noch berechtigte Hoffungen auf einen Aufstiegsplatz. Für uns ist dieser Zug abgefahren. Ich erwarte von unserer Mannschaft, dass sie sich in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause nochmals richtig reinhängt“, so der Appell von Scharwatt. lof

