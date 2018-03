Zimmermann ist bedient

Anzeige

Das hatten sich die Fußballer vom FV Brühl anders vorgestellt. Mit 0:1 (0:1) unterlagen sie im Nachbarschaftsduell der SG ASV/DJK Eppelheim in der Landesliga. In einem niveauarmen Spiel, das eigentlich keinen Gewinner verdient hatte, sorgte Marcel Hofbauer nach einem kapitalen Schnitzer von Jens Heuberger für die Entscheidung. „Eppelheim war der Favorit, aber wir haben ein blödes Gegentor kassiert. Danach hat uns der Druck gefehlt, um das Spiel zu drehen“, ärgerte sich Tim Heene vom FVB.

Schon nach zwei Minuten musste der Brühler Schlussmann Robin Albrecht zum ersten Mal eingreifen. Nach einem unkonzentrierten Rückpass war er aber noch rechtzeitig zur Stelle. Auf der Gegenseite benötigte Neuzugang Dominik Wallerus zu lange, um den Ball zu kontrollieren (9.). Dann folgte die spielentscheidende Szene: Hofbauer schaltete nicht ab, sondern ging dem Ball hinterher. Er spritzte in den nächsten schwachen Rückpass und markierte das 1:0 (17.). „Der Fehler war gravierend, so einen Bock darf man sich nicht leisten“, erklärte FVB-Trainer Volker Zimmermann, der in der Folge viele taktische Varianten testete – keine führte zum Erfolg.

FVB – Eppelheim 0:1 (0:1) ASV/DJK: Bel Hadj; Karlein, Treiber, Baumann, Weiss, Neusser, Hilger, Gomez Albarran, Haubrich, Köbler, Hofbauer. FVB: Albrecht; Schulze, J. Heuberger, Heene, Hoffmann, Morscheid, Böckli, Gabauer, Diederichs, Greulich, Wallerus. Tore: 1:0 Hofbauer (17.). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot Hilger (90.). Beste Spieler: Hofbauer, Bel Hadj – Albrecht.

Noch vor der Pause vergab Dominik Böckli die größte Chance zum Ausgleich. Doch auch nach Wiederbeginn strahlte Brühl ab und an Torgefahr aus: Der inzwischen in den Sturm beorderte Heene und Tim Hoffmann scheiterten aus kurzer Distanz. Eppelheim konzentrierte sich darauf, in der Defensive keine Fehler zu machen und kam damit zum Erfolg.