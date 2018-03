Anzeige

Der FC Bammental schien sich nach zuletzt deutlichen Niederlagen für den FV Brühl als Angstgegner zu entwickeln. Der FVB musste aber dieses Mal nicht mit leeren Händen nach Hause fahren, die Elf von Trainer Volker Zimmermann erkämpfte sich gegen den Tabellendritten der Fußball-Landesliga ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bereits in der zweiten Spielminute lief Nico Schneckenberger in Richtung Brühler Tor, FV-Keeper Deniz Tanyeri war allerdings schneller am Ball und entschärfte so die Situation. Bammental erspielte sich ein optisches Übergewicht, nach 15 Minuten war es Tim Heene, der eine unübersichtliche Situation im Brühler Strafraum klärte. Zwei Minuten später prüfte Carsten Klein Tanyeri, der seinen Schuss über die Querlatte seines Gehäuses lenkte (17.). Erst in der 20. Minuten gelang es den Gästen, das erste Mal in den FC-Strafraum vorzudringen, allerdings ohne für Torgefahr zu sorgen.

Die Riesenchance, seine Mannschaft in Führung zu schießen, vergab Jan Rehberger, als er einen Foulelfmeter deutlich über das Brühler Tor (29.) drosch. Auch Benedikt Lutz brachte den Ball nicht im FVB-Gehäuse unter, Tanyeri klärte ins Toraus (36.). Eine Minute später verhinderte Jens Heuberger einen Gegentreffer, spitzelte Robin Wels im Strafraum den Ball von Fuß (37.). Völlig überraschend dann die Gäste-Führung: Nach einem Pass von Patrick Greulich überlupfte Winterneuzugang Dominik Wallerus den zu weit vor seinem Tor stehenden Florian Hickel zum 0:1-Pausenstand (40.).