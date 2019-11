Zinsers Ausfall trübt Freude

In der Oberliga-Partie der zuvor noch punktgleichen Mannschaften des TuS Steißlingen und der HSG St. Leon/Reillingen dominierten in der ersten Halbzeit die Handballerinnen der HSG das Geschehen, führten 15:9. Dann zeigte der TuS seine Klasse und machte es den Gästen schwer, am Ende ein 25:23 mitzunehmen.

Die HSG erwischte den besseren Start und setzte sich mit 11:5 (20.) ab. Durch die

...