Zu viel bleibt Stückwerk

Der ASV/DJK Eppelheim musste sich in der Fußball-Landesliga beim VfL Neckarau mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.

In der ersten Hälfte hatte Eppelheim ein leichtes Übergewicht, konnte sich aber gegen die tief stehenden Gastgeber nur selten aussichtsreich durchsetzen. Zweimal schoss Patrick Greulich den Ball knapp neben das Tor – und auch den Schrägschuss von Marcel Hofbauer entschäfte der Neckarauer Torwart. Die Gastgeber besaßen durch Linus Held eine Riesenchance, der den Ball freistehend vor Dominik Machmaier nicht am Eppelheimer Keeper vorbeibrachte. Der VfL Neckarau kam wacher aus der Kabine und Linus Held verwertete eine Hereingabe zur 1:0-Führung (51.). Der Gast aus Eppelheim bemühte sich, im Angriff blieb aber vieles Stückwerk. Anders die Gasgeber, die immer wieder durch schnelles Spiel die Eppelheimer Abwehr in Schwierigkeiten brachte. So war es auch in der 65. Minute, als Idris Yildirim einen Konter mit einem plazierten Schuss zum 2:0 abschloss. ms

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier, Karlein, Fenyö (46. Bauer), Treiber, Neusser, Hofbauer (65. Skandik), Staffeldt, Weiss, Grün (75. Kieser), Greulich, Marinkas.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018