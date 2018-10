Zu viele Fehler

Dem verheißungsvollen Auftakt der SG Ketsch/Brühl in der Verbandsliga folgte ein Heimspieltag, der ihr sowohl ihre Möglichkeiten, als auch ihre derzeitigen Schwächen offenbarte. Im ersten Spiel gegen den Oberliga-Absteiger ASC Feudenheim wäre mehr drin gewesen, doch zu viele eigene Fehler machten mehr als einen Satzgewinn nicht möglich. Trotzdem war es ein guter Kampf, den auch die Gegnerinnen honorierten (20:25, 22:25, 25:23, 19:25).

Die Partie gegen die VSG Ettlingen/Rüppurr II wirkte zunächst konstanter, dennoch ging der erste Satz deutlich verloren (14:25). Allerdings schaffte es die SG trotz einer Führung von 23:20 im zweiten Satz nicht, diesen Vorsprung auch ins Ziel zu retten (25:27). Dem Aufbäumen im dritten Satz, in dem cleveres Angriffsspiel und eine stabile Annahme und Abwehr den Ausschlag gaben (25:20), setzte der Gegner in Durchgang vier (14:25) einen äußerst effektiven Block entgegen, an dem kaum ein Vorbeikommen war. Jule Körbel überzeugte als jüngste Spielerin dieser Mannschaft unter anderem mit knallharten Angriffen und Alexa Davis zeigte enormen Einsatz auf ihrer Abwehrposition.

Schlecht gestartet

Mit nur sieben Spielerinnen ging die DJK Hockenheim in den zweiten Landesliga-Spieltag. Magarita Helm, etatmäßige Libera, wurde daher kurzerhand als Feldspielerin eingesetzt. Sehr schlecht startete das Team in den ersten Satz, der von vielen eigenen Fehlern geprägt war. Mit 8:25 wurde dieser eine schnelle Beute für die TSG Heidelberg-Rohrbach. Ebenso Durchgang zwei (11:25), obwohl die DJK durchstarten wollte. Im dritten Satz hielt Hockenheim endlich mit und setzte Rohrbach mit guter Abwehr und gezielten Angriffen unter Druck. Beim 24:21 machte es Hockenheim nochmal spannend, setzte dann doch mit 27:25 den Schlusspunkt.

Nur zu Beginn des vierten und letzten Satzes war die DJK noch auf Ballhöhe, ehe Rohrbach mit gezielten Aufschlägen das Tempo erhöhte und beim Spielstand von 13:15 davonzog und den Satz mit 25:13 und somit das Spiel letztlich verdient mit 3:1 gewann. Spielertrainerin Christine Kröger verabschiedete sich anschließend in den Mutterschutz. ska

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.10.2018