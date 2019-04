Zu viele gute Möglichkeiten vergeben

Gefahr vor dem Neckarauer Tor durch den Kopfball von Gökan Kaya. © Fischer

Nach drei Siegen in Serie musste die Spvgg 06 Ketsch in der Fußball-Landesliga wieder einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Gegen den Tabellenzweiten VfL Kurpfalz Neckarau unterlagen die „Nullsechser“ nach zuvor drei Siegen in Serie am Ostermontag mit 1:3 (0:2). Hierbei waren sie keineswegs das schlechtere Team, mussten sich aber wieder einmal den Vorwurf gefallen lassen, zu viele gute Torchancen ausgelassen zuhaben. Sonst wäre gegen die favorisierten Gäste aus Mannheim sicher mehr drin gewesen.

Bei bestem Osterwetter begann die Partie denkbar schlecht für die Heimmannschaft, denn bereits nach sechs Minuten lag sie gegen den favorisierten Gast mit 0:1 im Hintertreffen. Nach einem Einwurf für Ketsch behauptete Etienne Köhler zuerst die Kugel, sein Rückpass in die eigene Defensive landete allerdings bei Egzon Abdullahu. Dieser sah, dass Ketschs Torhüter ziemlich weit vor seinem Kasten stand und zog aus mehr als 40 Metern Distanz ab. Die Heimelf war allerdings alles andere als geschockt, hatte nur kurz darauf bereits gute Gelegenheiten zum schnellen Ausgleich. Zuerst hatte Köhler die gute Chance, verzog aber knapp und danach war Neckaraus Torspieler zuerst gegen Köhler und danach gegen Dane Rosenberger jeweils der Sieger. Wie man Torchancen nutzt, zeigte dann wieder der Gast aus Neckarau beim 0:2 (30.). Danach traf Sören Ruder mit seinem Kopfball lediglich die Querlatte. Kurz vor der Halbzeit hätte spätestens der Anschlusstreffer fallen müssen, aber VfL-Keeper Burak Polat zeigte bei Steven Brunis Volleyabnahme aus vier Metern einen unglaublichen Reflex.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde der eingewechselte Leonce Eklou gleich gut im Strafraum freigespielt und erzielte mit seiner zweiten Ballberührung das 1:2. Die Heimelf schaltete nun immer wieder in den Vorwärtsgang und in der 68. Minute rettete bei Rosenbergers Schuss abermals das Aluminium für die Neckarauer. Es spielte nur noch Ketsch und es schien eine Frage der Zeit, bis der Ausgleichstreffer fällt. In der 82. Minute war Max Reuter alleine in Richtung VfL-Tor unterwegs, sein Schuss trudelte aber vorbei. Die Spvgg warf nun alles nach vorne und konnte sich in der 86. Minute bei ihrem Torwart Jonas Wies bedanken, der zwei Großchancenvereitelte. In der 89. Minute war es dann doch soweit. Bei einem Konter gelang Kröbel die Entscheidung zum 1:3. jf

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.04.2019