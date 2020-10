Trotz guter erster Hälfte stand Handball-Badenligist TSG Eintracht Plankstadt am Ende wieder ohne Punkte da. Bei der SG Heddesheim gab es eine 22:26 (11:11)-Niederlage.

Von Beginn an war das Plankstadter „Wolfsrudel“ hellwach und aggressiv in der Abwehr. Die Gäste kamen immer wieder zu Ballgewinnen und stellten die Gastgeber um Spielertrainer Martin Doll vor Probleme. Aber trotz dieser optischen Überlegenheit konnte das Team einfach kein wirkliches Kapital daraus schlagen und schaffte es nicht, sich weiter als zwei Tore abzusetzen (3:5/11.). Somit ging es nur mit einem 11:11 in die Pause.

Im zweiten Abschnitt war die Partie mehr als hart umkämpft. Immer wieder gingen die Gastgeber in Führung, prompt wurde aber ausgeglichen. Beim Stand von 22:22 in der 55. Minute war die Partie noch völlig offen, doch durch einfache Fehler im Angriff und eine zu geringe Torausbeute zog die SGH auf 24:22 davon und das Spiel war entschieden.

Zu wenig Dynamik und Spielwitz im Angriff und einer daraus resultierenden Torarmut verhinderten wieder einmal die ersten Punkte in der laufenden Saison. Das Team um Trainer Niels Eichhorn muss sich nun dringend auf die einfachen Handballtugenden besinnen und Geschlossenheit und absoluten Zusammenhalt zeigen. Nun wird es gelingen, in Zukunft Punkte in der Badenliga zu sammeln.

TSG Eintracht: Garcia, Roche; T. Pristl (2), Maier (3), Schneider, Munz (3), Großhans (2), Schöffel (3), M. Verclas (1), Stadler, Seganfreddo (6/2), Denne (1), R. Verclas(1), J. Bastel. md

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020