Nachdem sich die SG Oftersheim in der Fußball-Kreisklasse A1 aus allen Entscheidungen in Richtung Auf- und Abstieg verabschiedet hat, wurden am Hardtwald neue Ziele formuliert. Es sollte noch den einen oder anderen Platz nach oben gehen, zudem sollten Nachwuchskräfte Liga-Luft schnuppern. SGO-Coach Andreas Bronner: „Beim Ziel, noch etwas zu klettern, haben wir ein paar Punkte liegen gelassen, was dem anderen Ziel geschuldet ist. Es kostet ein wenig Zeit, weil noch der eine oder andere Fehler dabei ist.“

Mit Simon Engfer und Maximilian Arnold hatte Bronner zuletzt zwei 19-Jährige dabei. Zudem musste auf der Torhüterposition wegen des Achillessehnenrisses von Stammkeeper Torsten Filz der Jungbrunnen bemüht werden. Hier hütete zuletzt Robin Gund das Tor. „Simon Engfer bringt viel Willen und Spaß mit, Max Arnold ist sehr zweikampfstark und auch Timo Meyer, der zuletzt gefehlt hat, hat seine Vorzüge im Spielaufbau“, sagt Bronner.

Rohdiamanten schleifen

Dennoch fehlt allen die nötige Erfahrung. So sind die drei Gegentore beim 3:3 in Altlußheim individuellen Fehlern geschuldet. Doch Bronner will die jungen Rohdiamanten schleifen und fit machen, um sie für die kommende Saison in den Kader aufzunehmen. Bewährungsproben gibt es noch: Spvgg 06 Ketsch II und SV Rohrhof heißen die nächsten Aufgaben – SGO könnte Zünglein an der Waage spielen.