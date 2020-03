Zukunft ist völlig offen

Die Spvgg 06 Ketsch III ist am vergangenen Wochenende zum Auswärtsspiel des SC Rot-Weiß Rheinau II nicht angetreten. Gemäß den Statuten des Badischen Fußball-Verbandes (BFV) wird eine Mannschaft dadurch aus dem Spielbetrieb zwangsabgemeldet. „Die bisher ausgetragenen Spiele werden aus der Wertung genommen, während die künftigen Gegner spielfrei sind“, bestätigt Staffelleiter Fritz Zeilfelder.

Das Aus für die Ketscher „Dritte“ war der Schlusspunkt nach einem knappen Dreivierteljahr, in dem die Verantwortlichen um Joachim Fellhauer nach dem Rücktritt des langjährigen Trainers Steffen Schäfer mit großem Herzblut versucht hatten, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. „Jetzt haben wir aber die Reißleine gezogen“, erklärt Johann Strunk, Trainer der zweiten Mannschaft der Sportvereinigung. „Wir hätten das nicht so weiterführen können.“

VfL Hockenheim ein „Profiteur“

Die Wintervorbereitung habe fast unter Ausschluss von Spielern der dritten Mannschaft stattgefunden, auch die A-Jugendlichen, die in der Vorrunde zwischenzeitlich ausgeholfen hatten, treten nun wieder in den eigenen Ligabetrieb ein. Die Abmeldung warf das Tabellenbild etwas durcheinander. „Profiteure“ sind dabei unter anderem der VfL Hockenheim (1:2), der SC 08 Reilingen II (0:2), der SV Altlußheim II (1:2) und FCG Friedrichsfeld II (0:1), die allesamt gegen Ketsch III unterlagen und nun in der Tabelle Boden gegenüber den anderen Mannschaften, denen Punkte abgezogen werden, gutmachen.

Wie es in Ketsch nun mit dem dritten Anzug im Seniorenbereich weitergeht, ist offen. „Wir haben das Thema, ob wir in der nächsten Saison wieder eine ,Dritte’ melden, noch gar nicht angerissen“, bestätigt Strunk. „Dafür haben wir jetzt noch gar nicht den Weitblick.“ Erstes spielfreies Team nach dem Rückzug ist der MFC 08 Lindenhof II. wy

