Zum Abschluss ein unbequemer Gegner

Zum Abschluss der Punkterunde in der Ringer-Oberliga muss der KSV Ketsch am morgigen Samstag beim AC Ziegelhausen antreten. In der Steinbachhalle wird dies gegen einen unbequemen ‚Gegner nicht leicht: „Da wollen wir nochmals alles reinwerfen und für einen guten Saisonabschluss sorgen“, hat „Adi“ Herzog der Vorsitzende des KSV Ketsch seine Athleten auf einen Sieg eingestellt. Platz sechs ist dem KSV in der Abschlusstabelle sicher, die Gastgeber könnten sich mit einem Sieg noch um einen Rang auf sieben verbessern, was jedoch die Ketscher vereiteln wollen.

Für den Verbandsligisten ASV Eppelheim wird dagegen der Rundenabschluss am Freitag beim KSV Östringen sehr schwer. Mit dem erreichten siebten Tabellenplatz dürfte der Neuling in der Verbandsliga trotzdem zufrieden sein. pw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.12.2018