Zum dritten Mal über 40 Tore

Mit einem deutlichen 41:31 (23:13)- Erfolg über den SV Langensteinbach haben die Handballer der TSG Eintracht Plankstadt als Tabellenführer der Handball-Verbandsliga ihre weiße Weste vor heimischem Publikum gewahrt und weitere Zähler für die Badenliga-Rückkehr gesammelt.

Dabei sah es aber zu Beginn ganz und gar nicht nach einem so klaren Ergebnis aus. Zwar brachte Maximilian Skasik, der auf Rechtsaußen in die Startformation gerückt war, die TSG Eintracht mit 1:0 in Front (1.), Langensteinbach drehte das Resultat aber in der Folge auf 1:2 (3.). Im weiteren Verlauf legte Plankstadt dann zunächst immer ein Tor vor, die Gäste zogen nach (6:6/10.).

Dann stabilisierte sich der Gast in der Abwehr – und fortan lief das Spiel bis zum Halbzeitpfiff nur noch in eine Richtung. Einziger Wermutstropfen für Plankstadt in dieser Phase war die Verletzung von Spielmacher Dario Tokur, der an der Nase getroffen wurde und nicht mehr mitwirken konnte. Dennoch war der Bann gebrochen, nach dem 14:9 durch Timm Kemptner (18.) hatte man die Partie absolut im Griff. Nach vier weiteren Toren, je zwei durch Axel Schöffel und Julian Maier, zog Gästetrainer Richard Gärtner seine erste Auszeit, doch auch davon ließen sich die Plankstadter nicht beirren.