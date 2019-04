„Zum Glück bleibt uns Martin als Trainer erhalten“

Während in Heidelbergs 1. Kreisliga Männer der TV Eppelheim II sein Meisterstück bejubelt und in die Landesliga geht, muss die TSG Ketsch nach einer 22:24 (8:12)-Niederlage den bitteren Weg in die zweite Liga des Mannheimer Kreis-Handballs antreten. Dass der TSV Malsch seinen Platz in der Verbandsliga behauptete (27:16 gegen Walzbachtal), half am Ende nur der HG Oftersheim/Schwetzingen III,

...