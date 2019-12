Zum Heimabschluss kommt ein großer Titelaspirant

Wie im Fluge verging die erste Bundesliga-Runde der RKG Reilingen/Hockenheim. Es war ein Jahr, in dem der Aufsteiger einige ordentliche Leistungen auf die Ringermatte brachte, allerdings auch viel Lehrgeld bezahlen musste. Nur noch zwei Kämpfe stehen in dieser Saison aus und am Samstag wird die Ringkampfgemeinschaft ihr letztes Duell 2019 in der Reilinger Fritz-Mannherz-Halle austragen. Hierzu kommt mit dem ASV Mainz nicht nur der ungeschlagene Tabellenführer der Nordwest-Staffel, sondern einer der besten Vereine Deutschlands und Aspirant auf den Meistertitel.

Obwohl die RKG am vergangenen Kampftag in Witten mit 1:29 böse unter die Räder kam, verlies das Team um Trainer Wolfgang Laier den letzten Tabellenplatz. Die Mainzer sind hingegen schon sicher für die Endrunde qualifiziert und könnten bei ihrem Auswärtskampf das eine oder andere Aufstellungsexperiment wagen. Trotzdem ist der dreifache deutsche Meister haushoher Favorit in dem ungleichen Duell. Mit internationalen Spitzenringern wie dem ungeschlagenen Burhan Akbudak oder Etka Sever kämpften sich die Rheinhessen bisher beliebig durch die Konkurrenz in der aktuellen Bundesliga-Runde.

Engagierte Leistung bieten

Für die RKG gilt es, den eigenen Zuschauern mit einer engagierten Leistung einen schönen Saisonabschluss zu liefern, wie es Geschäftsführer Michael Müller auf den Punkt bringt: „Wir haben ein interessantes Jahr hinter uns, das von vielen neuen Erfahrungen geprägt war. Die Zuschauer haben uns immer die Stange gehalten, was bei den vielen Niederlagen nicht selbstverständlich ist. Mit unserem Sieg gegen Merken konnten wir etwas zurück- und die rote Laterne weitergeben. Gegen die Mainzer haben wir im Hinkampf eine klasse Leistung gezeigt und wollen auch in unserem letzten Heimkampf daran anknüpfen und dem Publikum etwas bieten.“ hef

