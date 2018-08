Anzeige

Drei Vereine aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung schicken in der kommenden Saison Frauen-mannschaften in den Fußball-Spielbetrieb. In der Landesliga Rhein-Neckar II beheimatet ist die Spvgg 06 Ketsch, die in Konkurrenz mit zehn weiteren Teams tritt. Zum Auftakt muss das Team aus der Enderle-Gemeinde am ersten Spieltag (Sonntag, 9. September) bei der SG Hohensachsen an der Bergstraße antreten, ehe eine Woche später gegen den SSV Waghäusel II das erste Heimspiel ansteht.

In der Landesliga-Kleinfeld-Staffel treten der ASV Eppelheim und die SG Oftersheim an. Die Liga besteht aus neun Mannschaften und ist hauptsächlich mit Vereinen aus dem Heidelberger Kreis gespeist.

Derby kommt früh

Zum Saisonauftakt (Samstag, 29. September) muss die SG Oftersheim zum FC Sportfreunde Dossenheim reisen, der ASV Eppelheim begrüßt den Heidelberger SC II. Bereits eine Woche später (Sonntag, 7. Oktober) kommt es zum Derby zwischen Oftersheim und Eppelheim.