Zurück in die Erfolgsspur

In einem Nachholspiel der Kreisklasse B Heidelberg tritt die SG Eppelheim II am morgigen Donnerstag (19.30 Uhr) bei der SG Schatthausen/Baiertal II an.

Nach der bitteren 0:1-Niederlage beim TSV Handschuhsheim, wo man trotz Unterzahl die tonangebende Mannschaft war, will Trainer Rene Rehberger mit seinem Team in die Erfolgsspur zurückkehren. „Wir gehen die Sache ruhig und sachlich an, da wir Aufsteiger und noch in der Findungsphase in dieser Liga sind“, erklärt der Coach.

Mit dem kommenden Gegner kreuzten die Eppelheimer bereits vor der Saison im Kreispokal die Klingen und gingen mit 2:1 als Sieger hervor. Dennoch warnt Rehberger vor den Kraichgauern. „Das ist eine junge Mannschaft mit ein paar erfahrenen Spielern. Ich denke, sie werden versuchen, uns da zu packen, wo sie uns in der zweiten Hälfte im Pokalspiel hatten.“ Damals musste die SG Eppelheim II nach einer 2:0-Führung und dem Schatthauser Anschlusstreffer noch um das Weiterkommen zittern, brachte aber das 2:1 über die Zeit. Mit einem Sieg beim Tabellenelften könnte sich die Rehberger-Elf allerdings im Klassement bis auf zwei Punkte hinter einen Aufstiegsrang nach oben katapultieren. wy

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.11.2018