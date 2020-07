Zwei Baustellen gibt es noch

Im Hintergrund rumort es beim FV 08 Hockenheim gewaltig. Matthias Filbert, der Vorsitzende des Vereins, lehnte in der jüngsten Mitgliederversammlung den Antrag seiner Abwahl ab. Die verbleibenden Vorstandsmitglieder wollen nun gerichtlich gegen ihn vorgehen (wir berichteten). Im operativen Geschäft herrscht derzeit dagegen Ruhe: Der Fußball-Kreisligist startet erst am 24. Juli in eine etwa

