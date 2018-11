Zwei bezahlen – drei sehen

Draußen wird es kälter und das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. In der 2. Fußball-Bundesliga allerdings beginnt die heiße Phase der Hinrunde. Für den Endspurt des Fußballjahres 2018 mit insgesamt drei Heimspielen gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 2. Dezember, 13 Uhr), den SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 16. Dezember, 13.30 Uhr) und die SpVgg Greuther Fürth (Freitag, 21. Dezember, 18.30 Uhr) hat sich der SVS deshalb eine ganz besondere Ticketaktion überlegt.

Unter dem Motto „3:2 für Euch“ erhalten alle Zuschauer, Fans und Freunde des SV Sandhausen, die sich mindestens je ein Ticket für zwei der Spiele zulegen, das dritte gratis obendrauf.

Und so funktioniert’s: Ab sofort vor Ort im Fanshop am BWT-Stadion am Hardtwald nach der Aktion „3:2 für Euch“ fragen oder online reinklicken unter www.svs1916.de/ticketing. Für alle drei Spiele bucht man denselben Platz, ein Wechsel von Sitzplatz/Block/Status sowie eine nachträgliche Ermäßigung ist zwischen den Spielen nicht mehr möglich.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018