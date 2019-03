Zwei frühe Tore reichen zum Erfolg

Zwei frühe Tore reichten dem FV Brühl um die Fußball-Landesligabegegnung beim FC Türkspor Mannheim mit 2:1 zu gewinnen. „Wir haben gut angefangen, dann aber zu viele leichte Fehler gemacht“, war das Fazit von Brühls Trainer Volker Zimmermann.

Und in der Tat, der FVB bestimmte nach Anpfiff das Spiel klar und wurde auch früh für das engagierte Auftreten belohnt. Nach einem Freistoß von Roman Gabauer auf den langen Pfosten war Robin Hess zur Stelle und versenkte den Ball per Kopf zum 0:1 im Tor (4.). Die Gäste setzten weiter nach, Aron Späth flankte in den Strafraum, Markus Schulze verpasste das Tor nur knapp (7.). Zwei Minuten später zappelte der Ball erneut im Tor des FCT. Nach einer Gabauer-Ecke war dieses Mal Patrick Lehr der Nutznießer, er traf ebenfalls per Kopf zum 0:2 (9.). Brühl blieb weiter am Drücker, Keeper Sascha Zimmermann verkürzte den Winkel und klärte so gegen den auf ihn zu stürmenden Schulze (16.). In der 23. Minute versuchte es Gabauer aus der Distanz, verfehlte den Kasten nur knapp.

In der Folgezeit baute Brühl den Gegner durch zu viele unnötige Ballverluste auf und überließ den Gastgebern so die Initiative. Nach einem Fehlpass vor dem eigenen Strafraum verhinderte FVB-Keeper Deniz Tanyeri gegen Oguzhan Yildirim den möglichen Anschlusstreffer (32.). In der 39. Minute war es erneut Yildirim, der im Brühler Strafraum zum Schuss kam, aber knapp verzog. „Wir stehen zu weit von unseren Gegenspielern weg“, monierte Volker Zimmermann. Die letzte Chance im ersten Spielabschnitt hatte allerdings wieder der FVB, Lehr verfehlte aus spitzem Winkel nur knapp (45.).

Tanyeri sichert den Dreier

Auch nach Wiederanpfiff hatten die Gäste zunächst die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Nach einem Konter verfehlte Robin Hess den Kasten aus spitzem Winkel (50.). Türkspor hatte jetzt zwar deutlich mehr Ballbesitz, der FVB verteidigte den Vorsprung allerdings lange. Ihsan Erdogan versuchte es von der Strafraumgrenze, Tanyeri lenkte den Ball über die Querlatte (60.). In der 73. Minute war es dann doch so weit, Brühl brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Nutznießer war Youel Tesfagaber, dem mit einem Flachschuss der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang. Fünf Minuten später musste Tanyeri ein letztes Mal eingreifen, er verhinderte mit einem Reflex einen weiteren Mannheimer Treffer (78.), und sicherte so den Brühler Auswärtserfolg. vm

