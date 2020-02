Zwei im Gleichschritt

Nach dem achten Spieltag marschieren OSG Baden-Baden und die SV Hockenheim im Gleichritt in der Schach-Bundesliga vorneweg. Die Hockenheimer sicherten sich diese gute Lage mit zwei Heimerfolgen in der Aula der Theodor-Heuss-Realschule. Mit 6:2 und 6,5:1,5 standen am Ende deutliche Siege über BCA Augsburg und FC Bayern München zu Buche.

In letzterem Duell blieb der Kampf zunächst lange Zeit offen, bis die Hockenheimer am Ende klar die Oberhand behielten. So ist die SVH noch ungeschlagen und punktgleich mit OSG Baden-Baden an der Spitze der Tabelle. Nur noch diese beiden Teams können in den nächsten Runden den Kampf um die deutsche Meisterschaft mit guten Aussichten fortsetzen, da die nachfolgenden Mannschaften Deizisau und Viernheim bereits mit drei Mannschaftspunkten weniger den Anschluss verloren haben. Die endgültige Entscheidung um den Titel fällt daher voraussichtlich erst beim Finale in Berlin Ende April. zg/sz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.02.2020