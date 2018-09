Zwei Kämpfe, zwei Siege – RKG bleibt an Tabellenspitze

Der RKG Reilingen/Hockenheim gelang am zweiten Kampftag der Ringen-Regionalliga erneut ein überzeugender Auswärtssieg. Beim 19:8 im württembergischen Sulgen zeigten sich die Athleten aus der Kurpfalz einmal mehr als starke Einheit. Nach dem Auftaktsieg in Adelhausen am ersten Kampftag grüßt die RKG weiterhin von der Tabellenspitze von Deutschlands zweithöchster Liga. Die Reilinger wechselten im Vergleich zum Adelhausen-Kampf nur im Schwergewicht: Evgenij Titovski kam für Erik Offenloch.

Die ersten beiden Kämpfe gehörten noch dem württembergischen Oberligameister von 2016: In der Klasse bis 57 Kilo Freistil machte der starke Georgier Nika Tatuashvili kurzen Prozess mit RKG-Athlet Pascal Kiefer und gewann auf Schulter. Im Schwergewicht (130 Kilo Greco) standen die Vorzeichen etwas anders: Evgenij Titovski ist über 30 Kilo leichter als sein erfahrener Gegner Benjamin Lohrer. Nach einem Kraftakt seitens Titovskis mit starker Defensivleistung gingen durch das 1:4 aus Sicht der RKG nur zwei Mannschaftspunkte an die Gastgeber.

Layer kriegt die Punkte kampflos

Das Bantamgewicht (61 Kilo Greco) entschied RKG-Neuzugang Daniel Layer kampflos für sich. Im Halbschwergewicht (98 Kilo Freistil) gab es dann das erste Ausrufezeichen der Gäste. Alishah Azimzada überzeugte und schlug den Georgier Tornike Aladashvili klar mit 13:2. Vor der Pause sicherte dann noch Igor Chichioi (66 Kilo Freistil) mit seinem 4:0-Sieg gegen Marco Eckl die Reilinger Pausenführung von 9:6.

„Damit konnten wir etwas durchatmen, schließlich hatte Sulgen jetzt schon seine beiden starken Georgier eingesetzt. Ali Azimzada hat uns mit seinem Sieg gegen Aladashvili Aufwind mitgegeben. Trotzdem wussten wir, dass es noch ein enger Kampf werden konnte. Aber unser Vertrauen lag auf den Jungs der zweiten Hälfte“, meinte Erik Offenloch, Vorstandsmitglied beim Fusionsverein RSV Hockenheim.

Dieses Vertrauen sollte bestätigt werden: RKG-Neuzugang Eric Ritter läutete den Auswärtssieg der Reilinger ein. Im Mittelgewicht (86 Kilo) des klassischen Stils holte er einen Sieg per Schulter. Die Reilinger konnten nun auf eine komfortable Führung blicken, die Robin Laier (71 Greco) noch weiter ausbaute. Gegen Andreas Moosmann gewann er 4:1.

Dicker überzeugt

Und schließlich ließ Thilo Dicker (80 Kilo Freistil) bei seinem 18:0-Sieg sein Können aufblitzen und gewann durch mehrere schöne Aktionen nach technischer Überlegenheit. Die beiden letzten Kämpfe im Weltergewicht dienten dann zwar nur noch dem Ergebnis, doch die Reilinger wollten nichts herschenken. In einer Gewichtsklasse, in der die Gastgeber exzellent besetzt sind, zeigten sowohl Robin Keck (Freistil) als auch Christian Schöfer (Greco) trotz Niederlagen gute Leistungen. Mit jeweils 3:1 gingen die beiden Abschlusskämpfe an den AV Germania Sulgen, was aber am 19:8 Sieg der Reilinger nichts mehr änderte.

Die RKG hat in diesem Jahr vor allem bei den Neuzugängen hervorragende Arbeit geleistet und nach zwei Siegen sogar noch Luft nach oben. So wurden Marc Bonert (Schwergewicht) und Christoph Ewald (Fliegengewicht) beispielsweise noch gar nicht eingesetzt. Für den ersten Heimkampf gegen den KSV Tennenbronn könnten die Vorzeichen also kaum besser stehen. hef

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.09.2018