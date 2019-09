„Zwei Punkte müssen her“

Für die HG Oftersheim/Schwetzingen steht im nächsten Heimspiel der 3. Handball-Liga am Samstag, 28. September, einiges auf dem Spiel. Nach den anerkannt schweren Auswärtspartien in Nußloch und Großwallstadt, die vielleicht etwas an Punkten hätten bringen können aber nicht zwangsweise müssen, sollten die Kurpfälzer jetzt vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger HC Elbflorenz Dresden II aber liefern, um dem Sog eines frühen Abstiegsstrudels zu entgehen.

Ganz unmissverständlich formuliert deshalb auch Teammanager Simon Förch: „Wir müssen unbedingt gewinnen, die zwei Punkte sind das einzige, was am Samstag zählt. Das ist uns allen, innerhalb der Mannschaft und auch außen herum, bewusst.“ Dass die angespannte Personalsituation dabei wahrscheinlich mehr oder weniger unverändert bleibt, sollte dabei keine Rolle spielen. Die Begegnung ist zumindest nach aktueller Tabellenlage durchaus als Kellerduell zu benennen. Beide Teams haben erst einmal gewonnen, waren sonst immer zweiter Sieger.

Die Elbanrainer fuhren ihre beiden Zähler am vorletzten Spieltag gegen den HSC Bad Neustadt ein, der diese Woche seinem Aufstiegs-trainer Chrischa Hannawald den Laufpass gab. Der Ex-Nationaltorhüter stand im Frankenland schon seit einiger Zeit wegen seiner Personalpolitik in der Kritik bei den Fans.

Verletzungspech beim Gegner?

Ansonsten gab es Niederlagen beim innersächsischen Vergleich mit Leipzigs zweiter Mannschaft und in Groß-Bieberau. Die rund 550 Kilometer lange Fahrt in die Kurpfalz ist dem Dresdener Bundesliga-Unterbau auch nicht unbekannt. Sie mussten schon aus Großsachsen und letzte Woche aus Nußloch unverrichteter Dinge abziehen. Während die Sachsen zuvor allerdings immer in voller Mannschaftsstärke aufliefen, tauchten dann in Nußloch nur noch acht Feldspieler auf dem Spielberichtsbogen auf. „Verletzungspech“ wurde dafür ins Feld geführt und es solle sich bis zum Auftritt in Schwetzingen nichts daran ändern, heißt es aus Deutschlands Osten.

In Nußloch unternahm Dresden den Versuch, den Angriffsschwung der SGN früh zu stoppen. „Wir wollten etwas Besonderes mit unserer 4:2-Abwehr machen, funktioniert hat es aber leider nicht“, hatte HCE-Trainer Andreas Bolomsky dann nach der Begegnung festgestellt. Erst mit einer 6:0-Formation wurde etwas mehr Widerstand geleistet, ohne der Partie eine Wende zu geben. Die Truppe von HG-Coach Holger Löhr dürfte somit aber auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. mj

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019