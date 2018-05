Anzeige

Spannende Schach-Kämpfe um die Meisterschaft und gegen den drohenden Klassenverlust gab es zum Abschluss der Bundesliga-Saison wie erwartet. Denn die zentrale Endrunde mit drei ausgetragenen Spieltagen ist zwar zu Ende, doch nicht für alle die Saison.

Die SV Hockenheim hat sich mit einer Niederlage und zwei Siegen den dritten Platz (nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr) gesichert und hat nun Pause. Nicht jedoch die OSG Baden-Baden und die SG Solingen, die punktgleich an der Spitze liegen, was einen Stichkampf um den Titel nach sich zieht. Und wie schon vor dem letzten Zug in Berlin durchgesickert war, zieht der Achte SK Schwäbisch Hall seine Mannschaft wohl komplett zurück. MSA Zugzwang reichte somit der 13. Platz zum Klassenerhalt.

Ehre für Dennis Wagner

Die 15. Runde begann mit einer Ehrung. Dennis Wagner erhielt für seinen Sieg gegen Predrag Nikolic aus der Saison 2016/17 die Medaille für die beste Partie der Saison. Bei der Wahl gefiel das wunderschöne Turmmanöver.