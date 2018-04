Anzeige

Die Spvgg 06 Ketsch unterlag in der Fußball-Landesliga dem Spitzenteam vom FC Bammental mit 0:2-(0:2) und zeigte dabei eines der schlechteren Saisonspiele. Vor allem die Konzentration ließ bei den Ketschern zu wünschen übrig.

Das Spiel war noch keine fünf Minuten alt und der favorisierte Gast führte bereits mit 0:2. In der zweiten Minute ließ sich die neu formierte Ketscher Innenverteidigung durch einen Pass in die Spitze einseitig herauslocken, der in die Lücke startende David Bechtel wurde gut bedient und konnte aus zentraler Position an Keeper Jonas Wies vorbei zur frühen Führung einschieben. Drei Minuten später gab es einen Einwurf für Ketsch, der von Pieri Greco nicht unter Kontrolle gebracht wurde. Den schnellen Ball in die Spitze konnte Christian Zeilfelder zwar vor dem Gästestürmer klären, den Querschläger schob der mitgelaufene Carsten Klein zum 0:2 ein.

Spvgg 06 Ketsch: Wie; Güc, Greco (61. Marchi, 70. Graf), ... Spvgg 06 Ketsch: Wie; Güc, Greco (61. Marchi, 70. Graf), Hinzmann, Marzoll, Jung, Kaya (78. Djobo), Reuter (61. Arriaga), Schlawjinski, Zeilfelder, Medina-Lopez. Tore: 0:1 (2. Bechtel), 0:2 (5. Klein). Beste Spieler: – Wurm, Waxmann bei Bammental. Schiedsrichter: Ludwig Schilling (Sinsheim). jf

Ketsch war von dieser frühen Führung der Gäste sichtlich konsterniert und kam überhaupt nicht ins Spiel. Der Gast dominierte die Partie nach Belieben. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe Ketsch erstmals über die rechte Angriffsseite gut nach vorne kombinierte, die Flanke von Gökhan Kaya legte Mäx Reuter fast von der Grundlinie per Kopf gut zurück auf den mittig aus sechs Metern völlig frei zum Kopfball kommenden Kevin Schlawjinski – die Kugel sprang knapp am rechten Pfosten vorbei.