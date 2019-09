Zweimal 4:0 –aber dafür hart gekämpft

Die Fußballerinnen der Spvgg 06 Ketsch und der SG Oftersheim gewannen in den Landesligen auch ihre jeweils zweiten Saisonspiele, die Partie des ASV Eppelheim beim FC Wertheim-Eichel wurde in den Dezember verlegt.

TSV Helmstadt – SG Oftersheim 0:4 (0:1)

Das Ergebnis täuscht darüber hinweg, wie hart die SGO-Frauen für den Sieg beim TSV Helmstadt kämpfen mussten. Das lag nicht unbedingt an der Stärke der Gastgeberinnen, sondern daran, dass sich die Gäste mit dem Geläuf und auch mit dem kernigen, körperbetonten Spiel der Helmstädterinnen schwertaten. Trotz der frühen Führung durch Nakisa Heim (5.) täuschte der Halbzeitstand von 0:1 nicht darüber hinweg, dass die SG Oftersheim nach dem Seitenwechsel ihr Konzept ändern musste.

Erst in der zweiten Hälfte besserte sich das Zusammenspiel. Dennoch waren es individuelle Spielerinnen-qualitäten, die die Begegnung entschieden: So traf in der 60. Minute erneut Nakisa Heim und Spielführerin Anna-Theresia Casciaro besorgte in der 85. und 88. den 0:4-Endstand. „Bewährte und nachrückende Spielerinnen aus dem Pool der B-Juniorinnen haben das toll gemeistert, wir sind stolz auf die Teamleistung. Aber es war auch ein harter Arbeitssieg“, sagte Trainer Konstantinos Dalkidis.

Spvgg 06 Ketsch – SSV Waghäusel II 4:0 (2:0)

Nachdem die Gastgeberinnen bei der Großchance von Hannah Vogel, bei der Ketschs Torfrau Jana Waldmann hervorragend pariert hatte, eine Schrecksekunde überstehen mussten, rissen sie das Spiel an sich. Für das 1:0 und 2:0 war Mia-Sophie Witz verantwortlich (40., 43.). Für das 3:0 des Gastgebers sorgte Amelie Maribel Schneider, die in Minute 63 zur Stelle war. Witz zeichnete mit ihrem Treffer aus der 67. Minute dafür verantwortlich, dass überhaupt keine Zweifel mehr am Sieg des Teams von Trainer Alexander Hagner aufkamen. wy

