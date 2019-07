Zweimal Bestzeit gelaufen

Für den für die DJK Hockenheim startenden Neulußheimer Finn Wollschläger waren die deutschen U16-Leichtathletik-Meisterschaften im Bremer Obervielandstadion das absolute Highlight seiner bisherigen jungen Karriere, das mit dem hervorragenden sechsten Platz über 800 Meter endete.

Der amtierende süddeutsche Meister hatte sich für dieses ultimative Event verdient qualifiziert und musste zum ersten Mal gleich zweimal die zwei kraftraubenden Stadionrunden innerhalb 24 Stunden bei einer Meisterschaft absolvieren. Am Samstag zuvor standen zunächst die Vorläufe an. „Da war von vornherein klar, dass es für Finn sehr eng werden wird, ein Finalticket zu lösen, da einige 800-Meter-Spezialisten am Start waren, die um jeden Meter kämpfen werden“, war sein Trainer Bernhard Schäfer kurz vor dem Start trotzdem sehr zuversichtlich. Und sein Schützling enttäuschte in neuer persönlicher Bestzeit seinen Trainer nicht und zog in 2:01,34 Minuten als Sechstschnellster tatsächlich ins Finale ein. „Es war ein Hauen und ein Stechen um jeden Zentimeter, aber ich habe dagegengehalten und die erste Hürde eigentlich souverän genommen“, so der 15-jährige Wollschläger nach dem Finaleinzug.

Beim Finale, keine 24 Stunden später, lief das DJK-Mittelstrecken-Ass in einem sehr schnellen und spannenden Rennen als Sechster über die Ziellinie und konnte dabei seine tags zuvor gelaufene Bestzeit sogar noch toppen und geradezu sensationell auf starke 2:00,44 Minuten schrauben.

Deutscher Jugendmeister wurde Elija Ziem in 1:56,18 Minuten vor seinem Vereinskameraden Levi Bennet Köhn (1:57,31), die beide dem Laufinternat des SC Neubrandenburg angehören und ihren Kontrahenten keine Chance ließen. Von Rang drei bis Rang sieben war das Rennen bis zum Schluss völlig offen, wobei Wollschlägers stärkster Konkurrent in Baden, Malik Skubin Alfa vom TSV 1846 Jahn Offenburg, die größten Reserven hatte und in 1:58,00 Minuten auf Rang drei sprintete. cry

