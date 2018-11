Zweimal zahlen – dreimal zuschauen

Für den Endspurt des Fußballjahres 2018 in der 2. Bundesliga mit insgesamt drei Heimspielen gegen den 1. FC Heidenheim (Sonntag, 2. Dezember, 13.30 Uhr), den SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 16. Dezember, 13.30 Uhr) und Greuther Fürth (Freitag, 21. Dezember, 18.30 Uhr) hat sich der SVS deshalb eine ganz besondere Ticketaktion überlegt, die noch bis zum morgigen Samstag gilt.

Unter dem Motto „3:2 für Euch“ erhalten alle Zuschauer, Fans und Freunde des SV Sandhausen, die sich mindestens je ein Ticket für zwei der Spiele zulegen, das dritte gratis obendrauf.

Und so funktioniert’s: vor Ort im Fanshop am BWT-Stadion am Hardtwald nach der Aktion „3:2 für Euch“ fragen oder online reinklicken unter www.svs1916.de/ticketing. Für alle drei Spiele bucht man denselben Platz, ein Wechsel von Sitzplatz/Block/Status sowie eine nachträgliche Ermäßigung ist zwischen den Spielen nicht mehr möglich.

Wie wird der SV Sandhausen in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Zu diesen Themen startet der Fußball-Zweitligist aus der Kurpfalz eine Umfrage. Um das Vereinsbild immer weiter verbessern zu können, möchte der SV Sandhausen anhand einer Befragung die aktuelle Situation aus Fansicht erfassen.

„Mit der Hilfe und Unterstützung der Fans möchte der SV Sandhausen seinen Service, sein Angebot und das Erlebnis SVS für die Zuschauer weiter verbessern“, sagt Dag Heydecker, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb. „Die Umfrage soll uns helfen, ein genaues Bild vom SV Sandhausen zu bekommen. Der Verein hat sich seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga in den letzten Jahren enorm entwickelt. Im mittlerweile siebten Zweitligajahr ist es wichtig, dass wir auch die anderen Bereiche immer weiter professionalisieren.“

Gerichtet ist die Umfrage an alle Fans und Freunde des SV Sandhausen, egal welchen Alters oder Geschlechts, aber auch an jene, die noch nicht oder keine Fans des SVS mehr sind. zg

Info: Hier geht’s zur Umfrage: https://www.surveymonkey.de/r/svsfanumfrage

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.11.2018