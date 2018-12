Die Fußball-E1-Jugend des FV 08 Hockenheim wurde Herbst-Staffelmeister der Kreisklasse 2. Mit 74:11 Toren und 19:1 Punkten hat die Mannschaft wieder ein hervorragendes Ergebnis erreicht.

Durch ein sehr offensives Spiel am letzten Spieltag gegen Pfingstberg-Hochstätt, das 14 Tage vorher noch mit 15:0 Punkten an der Spitze gestanden hatte, siegte die E1 des FV 08 verdient mit 9:3 und sicherte sich die zweite Meisterschaft in Folge. Der FV-08-Jahrgang 2008 wird durch die Trainer Angelo Lillu und Justus Dielschneider betreut.

Gute Trainingsarbeit belohnt

Die zweite Staffelmeisterschaft in Folge des Jahrgangs 2008 zeigt erneut die sehr gute Trainingsarbeit beim FV 08. Um in der Vorrunde positiv bestehen zu können, wurde neben den spielerischen Fähigkeiten auch speziell die konditionelle Werte verbessert. zg

