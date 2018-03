Anzeige

Brühl.Der 12. Heini-Langlotz-Lauf am Sonntag, 11. März, ist zugleich der Auftakt zum Drei-Länder-Laufcup. Zum Gedenken an den langjährigen Abteilungsleiter Heini Langlotz wird diese Sportveranstaltung in Zusammenarbeit der Leichtathleten des FV Brühl und des SV Rohrhof durchgeführt.

Der beliebte und schnelle Zehn-Kilometer-Rundkurs führt vom Schul- und Sportzentrum Schillerschule durch die Rheinauen, dann am Rhein entlang und über den Steffi-Graf-Park zurück.

Vor dem Hauptlauf (12 Uhr) finden um 10 Uhr die Brühl-Rohrhofer Meile (3,333 Kilometer) und um 11 Uhr die Bambini-Läufe (833 Meter) statt. Kurz nach den Läufern gehen die Walker auf ihre 5,7-Kilometer-Strecke und runden damit das Programm ab. Die Online-Anmeldung ist im Internet unter www.heini-langlotz-lauf.de freigeschaltet. bs