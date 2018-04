Zwölf Minuten lang schießt Brühl kein Tor

Anzeige

Nach der Pause verlief die Partie anders, obwohl zunächst im Abstand kaum merkbar, allerdings mit zunehmendem Druck durch die HG. Brühl erlaubte sich einige Flüchtigkeitsfehler, was dem eigenen Torekonto abträglich war. Oftersheim/Schwetzingen, dessen Abwehr jetzt ganze Arbeit verrichtete, kam heran und witterte Morgenluft. Die Brühlerinnen setzten sich nicht mehr wie in Hälfte eins im Angriff erfolgreich durch. Es fehlten, so schien es, ein wenig die Alternativen. Die HG nutzte jetzt auch besser die sich ihr bietenden Möglichkeiten. Das lag auch in der Tatsache begründet, dass zwei TVB-Spielerinnen kurz vor dem Ausschluss wegen dritter Zeitstrafe standen. Dadurch kam in manchen Situationen die Aggressivität in der Deckungsarbeit zu kurz.

Das wurde von den Gästen, deren Kampfgeist nie nachließ, erkannt und zum Vorteil gewendet, clever eben. Die letzte Brühler Führung (19:18) datierte aus der 45. Minute. Der TVB verlor an Linie und verstrickte sich zu sehr in Einzelaktionen, während sich die HG weiter kraftvoll freischwamm. Gerade in dieser Phase gelang dem TVB zwölf Minuten kein einziger Treffer. Zu wenig, um Punkte zu holen. Die nahmen die Gäste mit. Einmal in Front ließen sie sich diese nicht mehr wegnehmen. ako/mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.04.2018