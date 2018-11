24 Türen werden bis Weihnachten geöffnet

Verwaltungsgemeinschaft.24 Türen und Hoftore öffnen sich in diesem Advent in ökumenischer Verbundenheit an Häusern und Einrichtungen in Hockenheim, Reilingen, Altlußheim und Neulußheim beim lebendigen Adventskalender.

Einen kurzen Moment am Abend innehalten und anderen begegnen, eine Geschichte hören, ein Lied singen und einen Tee trinken, das ist die Idee des lebendigen Adventskalenders, den Gemeindereferentin Daniela Gut gemeinsam mit ihren katholischen und evangelischen Kollegen aus der Region organisiert hat.

Privatleute, Kindergärten und Teams aus den Kirchengemeinden beteiligen sich und sind schon eifrig bei den Vorbereitungen. Los geht es am Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr in der katholischen Kirche Hockenheim.

Alle Mitwirkenden freuen sich auf viele große und kleine Besucher und wollen eine halbe Stunde gemeinsame Zeit schenken, um sich auf Weihnachten vorzubereiten. kga

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.11.2018