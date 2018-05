Anzeige

Neulußheim.„Als kleines Dorf können wir froh sein, dass der Zug überhaupt noch bei uns hält“, nahm Bürgermeister Gunther Hoffmann sowohl die Tatsache zur Kenntnis, dass immer noch kein Ende der Umbauarbeiten am Bahnhof in Sicht ist und gleichzeitig die Kosten weiter steigen. Nun sind weitere 170 000 Euro von der Gemeinde zu finanzieren, so dass sich deren Anteil auf nunmehr 583 000 Euro steigert.

Allerdings, schränkte Hoffmann ein, dafür bekommt die Gemeinde zwei statt einen Fahrstuhl, beteiligt sich das Land an der Maßnahme und basiert die Kostenschätzung auf zehn Jahre alten Zahlen, so dass eine Steigerung nun nur natürlich ist. „Unterm Strich relativiert sich alles“, so Hoffmann. Obendrein habe die Gemeinde keine andere Chance, als der Kostensteigerung zuzustimmen.

Neulußheim trägt 25 Prozent der gesamten Kosten, den Rest teilen sich Land und Rhein-Neckar-Kreis, so dass die Gesamtsumme bei rund 2,5 Millionen Euro liegt. Weltweit einzigartig sei wohl die Tatsache, spottete Dr. Stefanie Köbrich (CDU), dass von den Kosten allein 40 Prozent reine Planungskosten seien.