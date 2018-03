Anzeige

Nein, forsch sieht anders aus. Statt sich keck gen Himmel zu recken, vermittelt der Zipfel der Rathausglocke eher einen leicht depressiven Eindruck. Fast ist man geneigt, ihn davon abhalten zu wollen, sich in die Tiefe zu stürzen. Naja, über 100 Jahre reckte er sich tadellos – mit Sicherheit und etwas handwerklichem Geschick wird dem bald wieder so sein.

Nun könnte man noch viele Assoziationen anstellen, sich das eine oder andere Wortspiel ab dem Knick entzünden lassen, doch die Gefahr, dabei ins Schlüpfrige abzugleiten, ist wohl größer als die des Zipfels, in die Tiefe zu stürzen. Weshalb an dieser Stelle ein Schnitt erfolgt. Also rhetorisch, wohlgemerkt.

Wenden wir lieber den Blick auf den Leser, der uns mittels eines Fotos auf den Zustand an der Rathausspitze aufmerksam machte. Auch wenn man ihn nicht kennt – ein Verdacht ist naheliegend: Er gehört nicht der jüngeren, smartphone-affinen Generation an. Denn diese neigt selten dazu, den Blick vom Display zu nehmen oder ihn gar in höhere Gefilde schweifen zu lassen. Nein, ab Firsthöhe könnten sich Dramen abspielen, ohne Beachtung zu finden. Es sei denn sie gelangen als Breaking News ins Smartphone.