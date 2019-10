Neulußheim.Die Volkshochschule Hockenheim lädt am Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr, im Alten Bahnhof zu einem Vortrag „Abenteuer auf der Seidenstraße“ ein. Referent ist Markus Seidl aus Neulußheim.

Der Reisebericht führt auf die Reise durch die Seidenstraße. Auf dem Weg entdecken die Zuhörer in Turkmenistan die vielsichtige Landschaft und das Leben in der großen Karakum-Wüste. In Usbekistan lernen sie großartige Zeugnisse islamischer Architektur in den Handelsmetropolen der alten Seidenstraße kennen. Zu entdecken gibt es außerdem die Naturschönheiten Kirgistans.

Der Eintritt kostet 5 Euro, Schüler sind. vhs

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.10.2019