Abenteuer im Glockenturm

Neulußheim.Dass man nicht unbedingt weit wegfahren muss, um unbekanntes Terrain zu erkunden, bewiesen der Verein „Wir für Neulußheim“ und die evangelische Kirchengemeinde mit ihrem von Gemeindediakon Jascha Richter und Vereinsvorsitzender Ingeborg Bamberg gemeinsam organisiertem Ferienspaßprogramm. Unter dem Motto „Kirchen-Rallye mit Orgelklang und besten Aussichten“ bekamen die interessierten Kinder einiges geboten.

So erwartete sie der Neulußheimer Kirchenorganist Gerhard Müller auf der Empore, wo er exklusiv für die Kinder ein kleines Konzert gab. Sie konnten dabei nicht nur dem wunderbaren Orgelklang lauschen, sondern staunten auch nicht schlecht, wie der Organist scheinbar mühelos seine Hände und Füße koordinieren kann. Auch durften sie hinter die Kulissen schauen, in diesem Fall in die beiden Räume hinter den Orgelpfeifen, die sonst immer abgeschlossen sind. Hier befinden sich nicht nur der Blasebalg, sondern auch die Holzpfeifen, die über die Fußpedale der Orgel die Basstöne erzeugen.

Jedoch durften die Kinder wegen Corona in diesem Jahr nicht singen. Als kleine Anerkennung für Gerhard Müller und für seine Mühe bedankten sich die Kinder dafür mit einer kleinen La Ola Welle.

Über Holzstege nach oben

Als nächste Station wartete der Kirchturm auf die Kinder. Gespannt lauschen sie dem Glockenschlag und lernten dabei die Bedeutung der verschiedenen Glockenschläge. Dann wurde es spannend, durften die Kinder doch das Kirchendach erkunden. Zwischen dem „Kirchenhimmel“ und dem Kirchendach gibt es nämlich einen Zwischenraum, der über Holzstege begehbar ist. „Die evangelische Kirche ist schon mehr als hundert Jahre alt“, erklärte Jascha Richter den staunenden Kindern. Überrascht zeigten sie sich, dass die damaligen Handwerker das eine oder andere Zeichen im Gebälk hinterlassen haben.

Nach der Kirchenexpedition schmeckte das Eis der Neulußheimer Eisdiele besonders gut. Frisch gestärkt ging es in die letzte Runde in Form eines kleinen Wettbewerbs: Die Disziplinen „Teebeutelweitwurf“ und „Röhrchenwerfen“ sind zwar nicht olympisch, dafür aber sehr unterhaltsam. „Die Zeit ist wie im Flug vergangen“, waren sich alle einig. „In der Kirche gibt es noch viel zu entdecken, den Ferienspaß starten wir bestimmt auch im nächsten Jahr“, meint Ingeborg Bamberg. ib

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.09.2020